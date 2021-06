Pompei. De Gregorio non ha tempo da perdere coi comitati

“ Questo dato è di ANFISA, l’agenzia nazionale sulla sicurezza ferroviaria. L’83 per cento degli incidenti mortali nelle ferrovie avviene per indebita presenza pedoni sulla sede ferroviaria. – ribadisce seccamente De Gregorio nella sua ultima replica. Toglieremo i passaggi a livello a Pompei come altrove quando possibile. Nessun comitato ci convincerà del contrario. E nessun confronto più con chi usa violenza verbale e mistificazione. Non abbiamo più tempo da perdere”. Ribadisce il presidente e direttore generale Eav, presumibilmente seccato dell’interlocuzione irriducibile col comitato no sottopassi di Pompei, che si era impegnato a scrivere diverse pagine (a vuoto) per smontare una ad una le sue argomentazioni. Evidentemente De Gregorio vede le cose in grande (come il suo stipendio) ed usa statistiche diverse da quelle consultate dai comitati “no sottopassi” che ai loro gazebo si devono accontentare di ricevere in contraddittorio personaggi di provincia (immortalati nelle foto) non certo famosi come lui, che gestisce una delle Ferrovie locali più commentate del mondo dopo che sono state utilizzate dai turisti (e raccontate tra le loro avventure nel rientro in patria) dai milioni di turisti che ogni anno arrivano in visita agli Scavi di Pompei.