Salerno. Truffa da 10mila euro di pacchi con sale ad anziani, arrestata

Prima, al telefono, si presentava come un corriere incaricato di consegnare un pacco; poi, una volta raggiunta l’abitazione, riusciva a farsi pagare bene per una scatola che conteneva confezioni di fazzoletti o di sale. Sono tre le truffe agli anziani, per un bottino totale di poco meno di 10mila euro, messe a segno a Salerno che vengono contestate a una donna di 28 anni. Nei suoi confronti, i carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari emesso dal GIP di Salerno.

L’indagine.

I militari dell’Arma, analizzando il traffico telefonico e le immagini di videosorveglianza e sulla base dei confronti dattiloscopici, ritengono che la 28enne sia l’autrice delle tre truffe, rispettivamente da 6mila e 200, 1.200 e 2mila euro, compiute nel capoluogo di provincia campano tra l’ottobre 2020 e il gennaio 2021. Le vittime sono tutte persone ultrasessantenni che o vivono da sole o che sono da sole in casa in determinati orari. Per gli investigatori, la donna non avrebbe agito da sola, ma insieme con altri complici non ancora identificati. AGI

