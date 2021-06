Un giovane 24enne si perde nel Parco del Vesuvio.

Aveva fatto perdere le sue tracce e, dopo alcune ore di ricerche, è stato tratto in salvo in un dirupo del Vesuvio: è accaduto a Ercolano. Protagonista un 24enne che, nel pomeriggio di venerdì si era allontanato dalla sua abitazione nel comune vesuviano per cause in corso di accertamento. Da quanto si apprende, il giovane con un’auto, ritrovata successivamente dalla Polizia Municipale, si era recato sulla strada che conduce nei pressi della vecchia sede dell’Osservatorio vesuviano e poi aveva proseguito il suo cammino a piedi tra i sentieri.

La denuncia e il ritrovamento.

Nel pomeriggio di ieri i familiari ne hanno denunciato la scomparsa in tenenza. I carabinieri hanno dato il via alle ricerche insieme con i colleghi Forestali e con i Vigili del Fuoco e dopo circa tre ore, lo hanno recuperato a piedi in un sentiero non tracciato del vulcano dopo un dirupo. Le ricerche si sono avvalse anche di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Il 24enne e’ apparso in buone condizioni di salute ma solo un po’ confuso ed è stato tenuto in osservazione nell’Ospedale del Mare di Napoli per accertamenti.

