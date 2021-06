Angri.Babbo Natale non arriva in estate!

Riceviamo e pubblichiamo.

L’assessore Maria D’Aniello boccia iniziative estemporanee.

Non ben si comprendono le dinamiche e le logiche che spingono associazioni locali a proporre una iniziativa a tema natalizio nel bel mezzo del solstizio d’estate.

Il fatto.

Un babbo Natale, in questa sua versione estiva, che aggiunge confusione e caos al bagaglio emotivo e culturale dei nostri ragazzi già duramente messo alla prova dall’ondata pandemica; un Babbo Natale estivo che, in pieno inverno, quando si producevano sforzi immani e grandi sacrifici al fine di mettere in moto la macchina della beneficenza era drammaticamente assente e irreperibile.

Babbo Natale arriva il 25 dicembre non il 22 giugno.

Un Babbo Natale, folgorato sulla strada di Damasco, che decide che bisogna festeggiare il 22 giugno e non il 25 dicembre, che richiama a bambini dispiaciuti perché non hanno potuto festeggiare il Natale, ma evidentemente non si riferisce ai formidabili bambini angresi che grazie allo straordinario contributo di tutta la comunità, del commercio e del volontariato locale, hanno festeggiato in clima familiare e solidale il Natale 2020, freddo si, ma ricco di calore umano.