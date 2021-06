AUTO FAMILIARI A NOLEGGIO, ECCO LE PIU’ ECONOMICHE

Le auto familiari offrono il giusto equilibrio tra confort, capacità di carico e stile. Se è arrivato il momento di cambiare veicolo per nuove esigenze di spazio e mobilità, è possibile valutare la scelta del noleggio: le station wagon sono tra i modelli più amati dai clienti, nonostante l’avvento e la diffusione dei Suv e dei Crossover. Ne esistono davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche, sono comode e spaziose, ma anche divertenti e facile da guidare: ecco le più convenienti per rapporto qualità/prezzo.

Incontro perfetto tra stile, tecnologia e spazio, Toyota C-HR a noleggio a lungo termine è l’ideale per chi cerca una vettura economica, con tutta la comodità di una seduta rialzata, un design particolare ed una capacità di carico del bagagliaio di 377 litri.

La versione “da famiglia” della Mini, la Clubman, è riconoscibile dalle doppie portiere tradizionali al posto del singolo portellone nella zona posteriore, utile per agevolare l’accesso al bagagliaio la cui capacità tocca i 360 litri. Internamente, l’abitacolo è rifinito con cura e c’è spazio per tutto.

La Toyota RAV4 Dynamic a noleggio a lungo termine è progettata per distinguersi, sfruttando l’innovativa tecnologia Full Hybrid Electric per unire tutti i vantaggi del motore elettrico senza prese di ricarica alle alte prestazioni dei benzina di ultima generazione. Noleggiarla significa scegliere stile, tecnologia ed un carattere da vero Suv, con l’anima da station wagon spaziosa; capacità di carico del bagagliaio pari a 580 litri.

Škoda SuperB Wagon si presenta esternamente con un design curato e linee dinamiche che si fanno notare, mentre all’interno offre tecnologia e tanto spazio con un bagagliaio da 660 litri.

Noleggiare a lungo termine BMW X1, l’autentico Sav (Sports Activity Vehicle), significa portare a casa un’auto frutto del sapiente incrocio tra un Suv ed una classica station wagon, con un design sportivo ed elegante al tempo stesso, con un’elevata versatilità e grande flessibilità, per il massimo comfort ed un bagagliaio la cui capacità di carico arriva a 450 litri. Ogni km percorso sarà anche al risparmio, grazie all’efficienza del motore 1.5 Plug-In Hybrid dotato di comoda trasmissione automatica.