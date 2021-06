Scafati. L’amministrazione aveva scelto di rimpiazzare un dipendente in pensionamento con un altro collega che andrà in pensione tra pochi giorni

Scafati. Assurdo: sostituto all’anagrafe ma va in pensione.

Gli uffici comunali nel caos totale, si procede a tentativi. L’ultimo caso della disorganizzazione amministrativa riguarda l’ufficio anagrafe. L’amministrazione aveva scelto di rimpiazzare un dipendente in pensionamento con un altro collega che andrà in pensione tra pochi giorni. E’ l’ultima storia dell’assurdo che si racconta all’interno della macchina comunale scafatese, nella quale la carenza di personale, con poco più di cento dipendenti davanti a un fabbisogno minimo uguale al triplo delle unità attuali, continua a essere ostacolo invalicabile per le capacità di gestione da parte dell’amministrazione. La scorsa settimana la responsabile uscente del secondo settore “Servizi al Cittadino”, la dottoressa Anna Sorrentino, invia all’amministrazione una nota nella quale spiega lo svuotamento al quale sono sottoposti gli uffici che abbandonerà a giorni per andare in pensione. Tra i tanti uffici, una delle situazione più gravi riguarda l’ufficio anagrafe, nel quale anche l’ultimo dipendente a disposizione nel giro di un paio di mesi entrerà in quiescenza.

La delega.

L’assessore al personale Nunzia Di Lallo delega Umberto Morra ad affiancarsi ai lavori dell’ufficio sopracitato, per poi diventarne presumibilmente responsabile. Nulla di anormale, anzi, se non fosse che il signor Morra il prossimo mercoledì entrerà in quiescenza, perché giustamente sono decenni che lavora nella pubblica amministrazione e arriva la giusta ora di ritirarsi. Così, il dipendente pubblico si farà un paio di giorni prima dell’addio in un altro ufficio, che tra una settimana ripresenterà la stessa criticità. A questa situazione, va ad aggiungersi una circolare della stessa amministrazione nella quale si chiede la candidatura a partecipare a schemi convenzione articolo 14 con San Marzano, chiedendo quindi ai dipendenti di dividere metà del loro monte orari per lavorare all’interno degli uffici del comune limitrofo.

Il disappunto dei sindacati.

“L’amministrazione non è a conoscenza neanche delle situazioni lavorative dei loro singoli dipendenti, si sta raggiungendo il culmine. Questo è ciò che succede quando non esiste nessun tipo di programmazione sul turnover, trova soluzioni tampone praticamente ogni giorno.”sono le parole di Alfonso Rianna, coordinatore degli enti locali della CGIL FP, che racconta come quello che può sembrare un semplice episodio divertente, è l’iceberg di un problema molto più profondo. Ora i dipendenti e i loro rappresentanti vogliono sapere attraverso l’incontro del prossimo 24 giugno con l’amministrazione quale sarà la futura programmazione del piano di assunzioni, diventato obbligo.

“Nelle nostre assemblee continuiamo a denunciare i problemi che nascono giorno dopo giorno, ora nel confronto che avremo con l’amministrazione o ci verranno a proporre cose concrete che possano partire da subito per ridare diritti ai lavoratori, oppure ci riuniremo per organizzare momenti di mobilitazione e sciopero” conclude Rianna.

Alfonso Romano

