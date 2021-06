Scafati: rissa finisce nel sangue, giovani feriti a coltellate

Rissa finisce nel sangue, tre feriti a Scafati

Una rissa, poi un coltello spuntato tra la folla. Tre i feriti, due minorenni ed un maggiorenne, trasportati in ospedale. Il fatto è accaduto in serata in piazza a Scafati. Un gruppo di giovani ha iniziato a litigare, dalle parole si è passati ad una aggressione violenta. Uno dei giovani coinvolti pare abbia impugnato un coltello iniziando a sferrare fendenti. Due le persone colpite.

Sul posto i carabinieri, i vigili urbani e l’ambulanza del 118.

Al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di risalire all’identità di tutti i coinvolti ed alla dinamica di quanto successo, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra le ipotesi, che l’aggressione sia stata una vera e propria spedizione punitiva.