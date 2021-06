Siano. Un anno dopo ricompare ancora la Madonna.

Riappare la Madonna nella chiesetta di Maria Santissima della Annunziata a Siano. A un anno esatto dalla prima apparizione agli occhi di una giovane donna del posto, è riapparsa da due giorni la sagoma celeste della Madonna. La visione, secondo quanto riporta il quotidiano “La città “si materializzerebbe sulla parete centrale della chiesa è e corrisponderebbe alla sagoma della Vergine. L’apparizione non sarebbe affatto il frutto di un abbaglio collettivo, la figura mariana sarebbe stata riconosciuta anche dai più scettici.

I tempi della visione.

Il fenomeno sarebbe visibile in un arco di tempo ben preciso che va dalle 16:30 alle 16:45, circa 15 minuti nei quali il fascio di luce si insinua dalle vetrate per poi trasformarsi nella sagoma della Madonna dell’Annunziata che troneggia nella cappella attigua. Il parroco Don Giacomo De Filippis invita i fedeli a vivere questo momento celeste con obiettività e serenità. La prima apparizione della Madonna risale al 20 giugno dello scorso anno. Ad avere per prima la visione fu una giovane donna del posto raccolta in preghiera nella chiesetta. Dopo un anno dunque la ricomparsa della stessa sagoma.

Leggi anche Angri. Degrado al cimitero. Ferraioli pensa alla privatizzazione