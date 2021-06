Angri. Cimitero ai privati. Ci prova l’assessore Maria Immacolata d’Aniello.

Privatizzazione del cimitero. A sollecitare la possibile fattibilità di un “progetto di finanza” è l’assessore delegato al cimitero Maria Immacolata D’Aniello che ha scritto a tale proposito una nota al dirigente responsabile dell’UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio chiedendo di volere relazionare la giunta su una “Proposta di realizzazione in concessione del completamento del cimitero comunale di Angri e gestione integrale dell’intera struttura mediante la procedura ‘finanza di progetto’”.















La nota ufficiale ela bocciatura.

La nota dell’assessore Maria Immacolata D’Aniello è stata depositata lo scorso 16 giungo agli atti del protocollo. Un sollecito che è stato immediatamente respinto al mittente con altra nota scritta dal dirigente Giovanni Losco, avallando alle varie motivazioni tecniche e strutturali prescindendo anche dal fatto che il settore “risulta carente di risorse” umane e che “il personale incaricato per detti procedimenti riesce a stento e con grossi sforzi a garantire a malapena le attività ordinarie” e quindi già “ritiene non praticabile” qualunque “raffronto comparativo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, tale da consentire valutazioni in merito all’efficacia e all’economicità dell’investimento proposto”.















Le contraddizioni della giunta Ferraioli.

Losco, ancora nella nota, sottolinea anche un aspetto di non secondaria rilevanza affermando che “La giunta comunale ha adottato un proprio atto d’indirizzo in merito alla proposta di affidamento della custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale, la cui relativa deliberazione numero 78 del 18 giugno 2020 appare chiaramente in contrasto con la proposta presentata” ritenendola “non accolta quale di pubblico interesse”. Una netta stroncatura per l’assessore Maria Immacolata D’Aniello che tenta di arginare le polemiche per la mancata manutenzione del verde nel locale cimitero e il complessivo degrado, una situazione che sta generando molti retro pensieri esternati anche a mezzo social dai cittadini che a distanza di soltanto 10 mesi pare abbiano già bocciato ampiamente l’amministrazione Ferraioli bis ormai in preda all’unanime coro del dissenso esattamente come nel ante pandemia del 2020.

Luciano Verdoliva

