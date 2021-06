Festeggiare il santo patrono è un momento di incontro per la comunità, di spiritualità, ferventi tradizioni e folclore.

Anche quest’anno però non potrà esserci quella fervida e “travagliata” attesa per i festeggiamenti, si è costretti a vivere un’atmosfera decisamente anomala a causa della pandemia che ha stravolto drasticamente la vita di tutti.

Non è stata tuttavia minimamente scalfita la devozione degli angresi per San Giovanni Battista che resta forte pur con le restrizioni delle celebrazioni in suo onore.

Per questa ragione MediaClub ha voluto dedicare un focus al santo dal titolo “Angri e san Giovanni – storia, tradizioni, racconti” che è stato inserito nell’ambito della rassegna “Angri Città d’Arte” organizzata dalla Pro Loco Angri.

L’approfondimento sarà trasmesso oggi a partire dalle ore 17:00 sul sito e pagina facebook di Agro24 e sulla pagina Facebook di Pro Loco Angri.

L’obiettivo è di condurre il pubblico in un ideale viaggio tra vicende religiose, storiche e artistiche legate al culto giovannita, dalle sue origini antiche nella zona rurale di Angri. La festa negli anni dalle iconografie ai documenti che tracciano anche la storia della Chiesa Madre della città.

La Collegiata e i suoi restauri, i Libri Campione e l’opera di recupero che è stata realizzata anche grazie al restauro compiuto dall’associazione Panacea, i documenti inediti.

Si ringrazia per la collaborazione lo storico Giancarlo Forino per il materiale messo a disposizione, e Monsignor Don Enzo Leopoldo, parroco della Collegiata San Giovanni Battista.

Un excursus che servirà a riscoprire gli antichi e profondi sentimenti di amore e devozione della comunità angrese per San Giovanni Battista.