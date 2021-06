Pompei. In zona bianca via il coprifuoco torna la regolamentazione ordinaria

La Campania e Pompei entra oggi in zona bianca e vengono eliminati alcuni divieti. Spariscono coprifuoco e limite di presenze ai tavoli dei ristoranti all’aperto. Resta l’obbligo all’aperto e al chiuso delle mascherine in tutt’Italia. Si pensa di poterle mettere via, all’aperto, a partire dal 28 giugno, giorno in cui tutta l’Italia sarà in zona bianca. Nei prossimi giorni il Governo e la regione Campania (fortemente contraria all’eliminazione delle mascherine anche all’aperto) si pronunceranno in materia. Ci si potrà spostare, anche di notte, senza più limiti di luogo e di orario. Bar, locali e le altre attività di ristorazione sono aperti. Eliminate le restrizioni Covid tornano in vigore le norme di Polizia e quelle amministrative preesistenti. Ricordiamo, tra l’altro che a Pompei vige l’area di silenzio che riguarda la piazza del Santuario e le strade adiacenti. Normativa che tra l’altro ha portato alla chiusura schiamazzi notturni di qualche locale prima del Covid. Lo stesso discorso vale per la liberalizzazione di vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio. In zona bianca vengono annullati i limiti di persone ai tavoli all’aperto (resta il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi. Resta invece il divieto di assembramento (e la movida affollata) e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto che al chiuso. Niente coprifuoco e apertura anticipata per le attività di: parchi tematici e di divertimento, piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti le cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, corsi di formazione. Le sale da ballo e le discoteche, possono riaprire ma solo per l’ascolto della musica. Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose si svolgeranno nel rispetto dei protocolli e delle linee guida sul contenimento del Coronavirus, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti della certificazione verde Covid-19.