Scafati. Il sindaco chiede convocazione Comitato Ordine pubblico e Sicurezza

Questa mattina il Sindaco Cristoforo Salvati ha inviato al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, alla luce dei gravi fatti di cronaca avvenuti in città nelle ultime

settimane, con la richiesta di convocazione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Ecco la lettera indirizzata al Prefetto.

I fatti gravissimi accaduti nel pomeriggio di ieri nell’area adiacente alla galleria commerciale “Plaza”, in piazza Madre Teresa di Calcutta, con l’accoltellamento di tre ragazzi, di cui due minorenni, nell’ambito di una rissa degenerata nel sangue davanti agli occhi di decine di persone, mi impone di chiedere un Suo autorevole intervento, a tutela della sicurezza di questa Comunità.

Tutto quanto rientra nelle competenze di questa Amministrazione per garantire un incremento delle attività di controllo sul territorio è stato fatto. Abbiamo dato ulteriore impulso all’azione quotidiana della nostra Polizia locale, con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza dello Stato in strada ed aumentare la percezione di protezione da parte dei cittadini. Tutto questo, purtroppo, non basta. L’incremento degli episodi di microcriminalità, la devianza giovanile, la presenza di gruppi criminali che puntano ad alimentare le attività illecite, a partire dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso il reclutamento di giovani leve, sono fenomeni da non sottovalutare.

Quanto è accaduto ieri al centro commerciale “Plaza”, che segue di poche settimane la gambizzazione di un incensurato all’esterno di un bar in via Aquino, mi inducono a far appello alla Sua sensibilità affinché sia elevato il livello di attenzione su fatti così gravi, che non devono assolutamente ripetersi. Le Sarei davvero grato se tali argomenti fossero affrontati nell’ambito di un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, da convocare in tempi rapidi, anche per consentire allo scrivente di fornire risposte alla città, che chiede maggiore sicurezza e protezione.

Guarda anche