Scafati. Santocchio bis resta in sella alla presidenza del consiglio.

Buona la terza, dopo sei mesi dalla sfiducia, arriva la rielezione a Presidente del Consiglio Comunale di Mario Santocchio. Via libera anche alla reintroduzione del CDA all’Acse. Sono stati 13 i voti raccolti, tanti quanto ne erano richiesti. Venti i votanti, 15 i consiglieri di maggioranza. La votazione si è tenuta a scrutinio segreto, teoricamente dovrebbero essere due i consiglieri di maggioranza che hanno disatteso le indicazioni del Sindaco Cristoforo Salvati.















Supporto dalla minoranza?

I rumors però raccontano altro, perché se è vero che i cinque dissidenti abbiano tenuto fede alla loro posizione di non votare Santocchio, essendo stati loro stessi i promotori della sfiducia, è vero anche, a questo punto, che a salvare lo scranno di Capo dell’Assise al noto avvocato di Fratelli D’Italia sia stato il supporto di alcuni consiglieri di minoranza. Impossibile fare nomi, ma stando ai voti “tracciati”, l’ipotesi più plausibile è che siano stati almeno due i voti arrivati dall’opposizione, e uno dalla componente dei “dissidenti”.



















Ma quanto durerà?

Fatto sta che sulla rielezione di Santocchio il primo cittadino ha trovato in Aula i numeri di una maggioranza “occulta”, pronta a sostenerlo in futuro. Ma può anche darsi che i voti dall’opposizione siano arrivati per non prestare il fianco alle beghe di maggioranza. Palesemente soddisfatto Mario Santocchio. Politicamente resta la spaccatura della sua squadra attorno al suo nome. “Sarò imparziale e di garanzia” ha spiegato il riconfermato Presidente. Insomma, un inciucio velato, che potrebbe emergere in futuro, magari sul voto al Consuntivo 2020 o in future nomine e/o incarichi.















Gli altri punti all’ordine del giorno.

Fatto il Presidente, il Consiglio Comunale approva anche la nuova convenzione per riaffidare i servizi cimiteriali alla partecipata Acse. Alla società che già gestisce la raccolta dei rifiuti e i parcheggi, va anche la cura del verde cimiteriale e la custodia della Villa Comunale. L’Assise approva anche l’atto d’indirizzo per la reintroduzione del CDA Acse. Fermo restando l’invarianza di spesa, l’attuale amministratore unico Giovanni Marra andrebbe a ricoprire ruolo di direttore generale, mentre il CDA sarà a tre componenti. Presentata dalla consigliera di minoranza Liliana Acanfora una interpellanza sullo stato di degrado in cui versa il centro storico. L’indice è puntato sulla mancata raccolta dei rifiuti e sulla presenza di immigrati irregolari non sempre integrati.

Adriano Falanga

