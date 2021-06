Pompei. Al via lavori pubblici a Fontanelle per allacciare le fogne al collettore

Sabato 26 giugno è una data storica per il quartiere di Fontanelle (diviso tra i comuni di Pompei e quello di Castellammare di Stabia). In quella data, difatti, partirà il cantiere di lavori pubblici da parte della società Gori per allacciare le fogne di via fontanelle e via vecchia fontanelle al collettore che dovrà trasferire le acque (suddivise tra acque bianche e acque sporche) con una pompa di sollevamento fino al depuratore Gragnano per la depurazione e smaltimento a mare delleacque. Dovrebbe essere la fine degli allagamenti a causa delle forti piogge a causa delle acque che arrivano dai monti Lattari. Impegnati su questo versante negli anni precedenti sono stati il consigliere regionale Longobardi (non rieletto) il consigliere comunale di Pompei la Marca (attualmente presidente del consiglio comunale) oltre al comitato di quartiere Fontanelle Era un’opera molto attesa dalla popolazione locale costretta a forti disagi nei mesi invernali perché non si poteva uscire di casa in quanto l’acqua arrivava fino alle ginocchia. Ora l’ansia della popolazione locale è di verificare che tutto funzioni bene alle prossime piogge.