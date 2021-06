Angri. La Pro Loco inaugura la mostra di “Angri Città d’Arte”.

Pittura, scultura e fotografia per raccontare "Il nostro territorio, le nostre radici".

Verrà inaugurata oggi 23 giugno alle ore 17:00 presso la Casa del Cittadino la mostra di pittura, scultura e fotografia dal titolo “Il nostro territorio, le nostre radici”, all’interno della rassegna “Angri Città d’Arte” organizzata dalla Pro Loco Angri in collaborazione con l’amministrazione comunale.

A realizzare la mostra l’associazione ClickAngri presieduta dal fotografo Paolo Novi che con grande professionalità e passione ha saputo realizzare la mostra, mettendo insieme i tanti maestri d’arte.

Nel cartellone degli eventi estivi, la Pro Loco ha voluto inserire una iniziativa che potesse riportare un pensiero positivo nel cuore delle persone, dopo il lungo periodo di restrizioni, anche attraverso la visione di opere artistiche come quadri, fotografie, sculture, valorizzando la creatività degli artisti locali, in un’ottica di promozione e rilancio culturale del territorio e delle sue tipicità artistiche. Una mostra nella quale emerge la sensibilità di ciascuno degli autori, in modo da creare una visione ad ampio respiro delle arti.

L’esposizione si articola in tre sezioni:

La fotografia, che vede la partecipazione di professionisti ognuno con le proprie differenze di vedute, di approccio allo scatto e di significato che si vuole dare al proprio lavoro. Dieci le fotografie selezionate da una commissione di esperti presieduta da Paolo Novi.

La scultura, che vede protagonista il maestro Giovanni Cuccurullo, in arte Mnemos il quale attraverso il suo laboratorio artigianale presenta delle particolari lavorazioni in legno che raffigurano immagini legate al territorio e che rappresentano delle vere e proprie opere d’arte.

La pittura, curata dal professore e gallerista Elio Alfano a cui va il merito di aver creato “Pagea Arte Contemporanea” unica galleria d’arte ad Angri, un vanto per la comunità. Durante la mostra, dove esporrà delle tele molto particolari, gli verrà tributato, in occasione del suo ottantesimo compleanno, un omaggio alla carriera.

A curare la mostra il maestro Ernesto Terlizzi sempre rivolto a una continua investigazione sulla natura del linguaggio visivo, già curatore di mostre di pittura e scultura di rilievo e non solo nel territorio locale.

“Una grande soddisfazione per la nostra associazione – spiega Aldo Severino presidente Pro Loco – aver ridato nuova luce all’arte angrese, e il titolo della rassegna “Angri Città d’Arte” ne è la testimonianza. Abbiamo riunito tanti maestri e professionisti, rendendo anche loro artefici della rinascita culturale in questo particolare momento storico, con l’intento di unire visioni e sensazioni e regalare agli spettatori la possibilità di nutrire la propria anima di bellezza e arte.”

La mostra dopo l’inaugurazione del 23 giugno alle ore 17:00, con presentazione e conferenza stampa, resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno dalle ore 18:00 alle ore 22:00.