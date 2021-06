Napoli. Garibaldi Juventino, spunta maglia su statua.

“Garibaldi era juventino”: questa la scritta sulla maglietta bianconera che stamattina ‘indossava’ la statua di Garibaldi a Napoli.

Il blitz.

Il blitz è stato organizzato dagli attivisti di Napoli capitale guidati da Enzo Rivellini e Roberto Lauro.

Rivellini spiega che “non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma di un blitz significativo e futuristico. Napoli riparte solo se ci saranno uomini e donne che amano Napoli e lavoreranno per essa, che ricorderanno gli splendori del passato. La statua di Garibaldi ritorni in Piemonte, in quelle risaie che si bonificarono grazie ai soldi che lo juventino Garibaldi rubò alle casse del Banco di Napoli. Ritorniamo a essere orgogliosi del nostro passato, Napoli deve tornare a essere capitale”, conclude Rivellini lanciando l’idea di un cambio di nome per la grande piazza della stazione, da piazza Garibaldi a “piazza Totò, piazza De Filippo o piazza Federico II”.

