Pompei. Al via venerdì 25 la biblioteca sospesa nel centro giovani

Si inaugura venerdì 25 giugno a Pompei la Biblioteca Sospesa nel Centro Giovani. Alle 20 di quella data presso “C’entro”, il nuovo spazio giovani “Beato Carlo Acutis” sarà inaugurata la “Biblioteca sospesa”.

Chiunque lo desideri può portare, anche oggi o domani, un libro, avvolto in carta regalo, con una frase dedicata a chi lo leggerà. Durante l’inaugurazione, aperta a tutti, ci sarà uno scambio di libri “al buio”.

La biblioteca sospesa presso “C’entro” è formata da una piccola mensola esterna dove chi vuole può portare o prendere un libro. Il suo nome richiama il ben più famoso caffè sospeso napoletano. Questa mensola vuole essere una moda (che ci augura diventi virale) di accostarsi alla lettura e di condividerla con il semplice gesto di prendere o lasciare un libro per gli altri.

COME FUNZIONA?

Semplicissimo! La biblioteca sospesa è aperta 24 ore su 24! Puoi portare un libro (di letteratura italiana o straniera) e sistemarlo nella libreria che trovi all’esterno di “C’entro” oppure puoi prendere uno dei libri che sono esposti, leggerlo e, se vuoi, donarlo ad un amico affinché possa continuare proseguire in una catena infinite di letture ed arricchire la mente e il cuore dell’umanità.