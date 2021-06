S.Valentino Torio a Paduli per lo storico gemellaggio delle Infiorate

Domenica 27 giugno le strade di Paduli (BN) si coloreranno con centinaia di migliaia di fiori per la tradizionale infiorata. Un grande atto di fede ed uno degli appuntamenti più attesi del Sannio. Un’iniziativa della Parrocchia di san Bartolomeo Apostolo e dell’amministrazione comunale di Paduli che vede quasi 400 persone impegnate ogni anno su un tema diverso. Il tema dell’edizione 2021 sarà la rinascita nel segno della solidarietà e della fratellanza, ed è per questo che Paduli da quest’anno non sarà più la città dell’infiorata, ma DELLE INFIORATE, con lo storico gemellaggio con una delle infiorate più famose della Campania, quella di Casatori a San Valentino Torio, riunendo simbolicamente tutte le città dell’infiorata della nostra regione. 16 quadri floreali delle due province si alterneranno in uno spettacolo coloratissimo ed emozionante e ripercorreranno il periodo difficile col Covid, dalla morte alla vita. Ci sarà una rappresentanza anche degli infioratori di Cusano Mutri. Si parte la mattina del 27 alle ore 05.00 con inizio dei lavori di infioritura. Per le ore 12.00 è prevista la fine della realizzazione dei quadri e la loro presentazione. Interverranno il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli; il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria; il parroco di Paduli, Don Enrico Iuliano;il Presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese. Alle ore 19.00 è prevista la Santa Messa e il passaggio del parroco e del sindaco sui quadri. I disegni dei quadri 4m X4m sono realizzati dal Liceo artistico statale di Benevento.

Per il sindaco di Paduli rappresenta:“Un evento intriso di valore religioso e sociale che oggi più che mai assume un’importanza fondamentale. Sarà l’evento della ripartenza e il modo migliore è quello di riemergere facendo rete e sistema con altre realtà, nel rispetto delle norme Covid”.

L’iniziativa rientra tra gli eventi meritevoli a carattere nazionale riconosciuti dalla Regione Campania nell’ambito del Poc 2014/2020.