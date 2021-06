Scafati. Aggressione al Plaza, lo sdegno della città.

E’ scossa la città di Scafati, lo sdegno corre sui social, nei bar, nei negozi. La condanna è certamente unanime, ma altrettanto lo è anche l’appello alle Istituzioni. Si poteva evitare? Forse no, ma certo è che tutti, da settimane, da mesi, avevano avuto contezza di ciò che stava succedendo al centro Plaza. “All’improvviso ho visto volare bottiglie di birra, e la piazza finire nel caos totale, con questi ragazzi che se le suonavano con violenza inaudita” le parole di una giovane mamma che aveva accompagnato il figlio di sei anni a fare un giro in bici.



















Una città “assente”.

“Noi dove eravamo? Non ieri sera, ma prima, molto prima” si chiede Don Peppino De Luca, parroco della chiesa di San Francesco di Paola. “Dove era la Chiesa? Pronta ad igienizzare i banchi per i riti ha smesso di essere punto di riferimento e “fontana del villaggio”, dove era la politica? Aggrovigliata su se stessa, nella sua litigiosità, ha smesso di programmare il futuro amministrando l’emergenza e gli interessi di parte. I ragazzi sono altrove – continua – Dove era la scuola? A contare i propri alunni e a presentare progetti. A nascondere l’incapacità di parlare alle nuove generazioni. Dove erano le nostre famiglie? Preoccupata di presentare al vicino i piccoli “super man e girl” nascondono i panni sporchi di lacrime, insoddisfazioni e vecchie e nuove dipendenze. Dove sono i nostri ragazzi? Presi dal mostrarsi sugli schermi di telefonini, a elemosinare un po’ di affetto da frasi scritte in fretta, ad annebbiarsi la mente e a tagliarsi le braccia per non pensare. Dove li abbiamo rinchiusi quando li abbiamo cacciati dal centro della città e cercato d’imprigionare in didattiche a distanza e centri commerciali? A chi abbiamo demandato la loro educazione e quali testimoni abbiamo messo davanti a loro?”. Parole schiette, che arrivano al cuore del problema.















La voce del popolo.

“La situazione è diventata insostenibile ed è necessario adottare provvedimenti che ci facciano sentire protetti e tutelati, come imprenditori e come cittadini”. Le parole di Ciro Manfredi, pizzaiolo, che fanno eco a quelle dei tanti commercianti e ristoratori che insistono nell’area. “La responsabilità degli incarichi ricoperti impone di gestire un problema per risolverlo, non di girarsi dall’altro lato o di mettere pezze. Le pezze non tengono più, e questo è adesso evidente a tutti” il suo appello.













La politica.

“Necessario un’azione sinergica dell’amministrazione con i cittadini; una risposta vera e concreta alle esigenze delle famiglie e dei giovani, a partire dalla pulizia per arrivare a momenti di socializzazione e cultura” così Teresa Formisano, capogruppo Forza Italia. Non le manda a dire Michele Grimaldi. “Cominciando anche a chiamare le cose e i problemi con i loro nome: quello della sicurezza non è un problema di decoro o di buona educazione delle giovani generazioni. A Scafati c’è un mercato della droga e dello spaccio fiorente e in espansione, dal Plaza al Centro storico, fino ad altre parti della città. È gestito in nome e per conto della camorra”.

Adriano Falanga

Guarda anche VIDEO – Scafati. Degrado al Centro Plaza. Russo: quale futuro?