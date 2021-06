VIDEO – Angri. Ponte di Via Santa Lucia: l’appello di D’Auria a Strianese

Angri. Ponte di Via Santa Lucia: l’appello di D’Auria a Strianese.

Viene chiesto un occhio particolare alle strade provinciali cittadine. L’appello arriva dal consigliere comunale Domenico D’Auria e indirizzato al presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese. D’Auria si sofferma particolarmente sulla pericolosa situazione del Ponte di Via Santa Lucia, che ricade tra i comuni di Angri e Sant’Egidio del Monte Albino.





























Richieste legittime.

Viene chiesto a gran voce la risistemazione del manto di asfalto e la messa in sicurezza delle carreggiate di protezione del ponte. L’intero tratto del ponte è ormai una strada gruviera come lo sono anche le altre strade provinciali. Da Via Orta Longa fino alla Via Cupa Mastrogennaro strada incompleta dai tempi del presidente Cirielli.

Il servizio è di Aldo Severino

Guarda anche