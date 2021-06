Angri. Chiusura villa “Generale Niglio”. Interrogazione consiliare.

Interrogazione consiliare sulla chiusura permanete della villa comunale “Generale Gennaro Niglio” e del relativo campetto di calcetto a essa annesso. Nell’interrogazione prodotta dai consiglieri comunali di opposizione: Caterina Barba, Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara viene messo in evidenza che le due strutture precedentemente sono state “affidate in gestione a privato al fine di garantirne la fruibilità e la conservazione nel tempo”. Strutture che oggi inspiegabilmente restano chiuse al pubblico e in cattivo stato di conservazione “impedendone di fatto la pubblica utilità”.

Si chiede chiarezza sulla chiusura prolungata.

I consiglieri comunali alla luce di queste conferme “letti i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale che attestano le inadempienze contrattuali del gestore; visto le risultanze dei lavori della Commissione Garanzia e Controllo che invitano il responsabile del Patrimonio a valutare la rescissione contrattuale in essere” e intendono “conoscere quali azioni si stiano intraprendendo per restituire ai cittadini angresi la Villa Comunale di cui sopra da troppo tempo inibita al pubblico accesso”. Della questione si è infatti occupata, preliminarmente, lo scorso maggio la Commissione di Garanzia e Controllo che ha già sentito il dirigente U.O.C. Patrimonio prendendo atto delle “inadempienze da parte del concessionario relativamente alla struttura parco pubblico ubicata in Via Generale Niglio”.

Si chiede chiarezza anche all’assessore Maria Immacolata D’Aniello. Possibile revoca della convenzione.

La commissione ha chiesto di relazionare anche all’assessore Maria Immacolata D’Aniello titolare della delega al patrimonio. “Inadempienze che a parere della commissione potrebbero determinare la revoca della convenzione” si legge nel corpo del testo del verbale prodotto dalla Commissione e ora al vaglio dell’amministrazione Ferraioli e dell’assessore Maria Immacolata D’Aniello che dovranno fornire esaustivi chiarimenti sulla prolungata chiusura e il conseguente abbandono al degrado delle strutture.

RePol

Guarda anche VIDEO – Angri. Ponte di Via Santa Lucia: l’appello di D’Auria a Strianese