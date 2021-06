Boscoreale. Conferimento cittadinanza onoraria al Professore Stefano De Caro

Venerdì 25 giugno, alle 19:00, presso il Teatro Minerva, si svolgerò la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria all’archeologo prof. Stefano De Caro, boschese di nascita, che ha dedicato la sua vita all’archeologia, cui va il merito di aver portato alla luce, nel 1977, la domus Villa Regina, unica “villa rustica” romana del territorio vesuviano scavata per intero e oggi restaurata e visitabile.

Il prof. De Caro è stato Soprintendente per i Beni Archeologici per le province di Napoli e di Caserta, Soprintendente e Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, e Direttore Generale delle Antichità al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La cerimonia si svolgerà nell’ambito del calendario degli eventi del progetto “Vesuvio@Emotion” – “Boscoreale Treasures, dalle ville antiche al Louvre”, che si stanno svolgendo nel corso di questo mese. Un contenitore di incontri culturali, eventi e percorsi basati sul notevole patrimonio archeologico, artistico, enologico e ambientale di questo Comune, porta d’ingresso del Vesuvio.

Sarà un momento di particolare rilievo che andrà ad impreziosire il progetto promosso dall’assessorato al Turismo della Regione Campania (POC Campania) teso a rafforzare il legame di Boscoreale con la confinante Pompei, e a promuovere e valorizzare le connessioni con i grandi musei internazionali, quali il Museo del Louvre di Parigi, il Metropolitan Museum di New York, il British Museum di Londra, il Mann di Napoli, che detengono il notevole patrimonio di reperti archeologici rinvenuti nelle ville portate alla luce in questi territori.