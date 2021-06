Castellammare di Stabia. Al via il concorso “Miss Principessa d’Europa”

MISS PRINCIPESSA COMUNICATO STAMPA

Miss Principessa D’Europa il concorso di bellezza nazionale più trasparente d’Italia (fonte TgCom Mediaset) *

Ripartono le selezioni dal vivo alla ricerca delle più belle ragazze della Campania

La prima tappa in programma il 28 Giugno

Nella splendida location dei giardini dell’Oasi America Bar a Castellammare di Stabia,

sfileranno le candidate mettendo in mostra il proprio talento.

Solo le più belle elette passeranno alla finale Regionale per poi ambire alla partecipazione della finale NAZIONALE di Rimini per le registrazioni televisive all’Altromondo Studios che andranno in onda su Sky

Sarà OSPITE SPECIALE la vincitrice Nazionale di Miss Principessa d’Europa 2018

Rosa Sorrentino nostra conterranea, una bellezza campana che si sta facendo strada nel campo della moda e dello spettacolo dopo essersi imposta come la più bella nell’edizione del 2018a