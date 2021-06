Scafati. Bando pubblico per l’assegnazione di 24 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale















Scafati. Mercato, il bando per l’assegnazione di 24 parcheggi.

Dopo oltre venti anni, pubblicato il bando pubblico per l’assegnazione di 24 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale. Si tratta di 22 piazzole destinate ai non alimentari, e due agli alimentari. Si parte dai 30 fino ai 59 mq per piazzola, con una media di 40.



















Assegnazione decennale.

“I 24 posteggi che saranno assegnati per dieci anni sono stati oggetto di rinuncia o decadenza – spiega il Sindaco Cristoforo Salvati – E’ una grande opportunità per gli operatori del settore del commercio ambulante che vogliono investire in quell’area del nostro territorio”. Un bando che permette anche nuovi incassi per le casse di Palazzo Mayer. Lavoro portato a termine dalla dirigente Anna Sorrentino, che appena la settimana scorsa aveva pubblicato anche il bando per la vendita del patrimonio immobiliare comunale. “Ribadisco il mio grazie ai nostri dipendenti comunali per il lavoro encomiabile che stanno garantendo, nonostante la carenza di personale e le innumerevoli difficoltà connesse a questa fase critica per il nostro Ente, fortemente condizionato dalle limitazioni del piano di riequilibrio pluriennale a cui è sottoposto”, sottolinea Salvati. La domanda, redatta su carta legale, utilizzando il modello allegato al bando, deve essere inviata al Comune di Scafati, Piazza Municipio n.1, tramite posta elettronica certificata suap.scafati@asmepec.it o raccomandata A/R, entro il 21esimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.















Altre iniziative per il rilancio del commercio.

Al vaglio dell’ufficio Commercio anche iniziative mirate al sostegno e rilancio del comparto. L’assessore delegato Arcangelo Sicignano, grazie anche all’impegno della Commissione Commercio, presieduta da Ida Brancaccio, sta portando avanti un pacchetto di proposte, compatibilmente con le risorse disponibili, sia economiche che umane. L’idea madre è un’isola pedonale su Corso Nazionale nei mesi di luglio e agosto, durante i fine settimana. L’iniziativa però è fortemente condizionata dal rifiuto dei Vigili Urbani di fare straordinari. Significherebbe una chiusura alla viabilità dalle 18 alle 21. Decisamente inattuabile, considerato che le attività enogastronomiche è proprio dopo le 21 che operano maggiormente. E soprattutto, con la calura estiva gli avventori escono al calar del sole. “Stiamo pensando alla possibilità d’installare varchi elettronici tramite sistema di videosorveglianza” così Pasquale Vitiello, assessore alla Polizia Municipale, durante una delle ultime commissioni consiliari. In assenza di caschi bianchi, i varchi possono essere presidiati da volontari.

