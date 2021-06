Ad “Angri Città d’arte” le canzoni di Renato Carosone incantano.

Anche se la pandemia ci sta ancora segnando, si è respirato una aria di quasi normalità nei Giardini di Villa Doria ad Angri per la serata dedicata a Renato Carosone organizzata dalla Pro Loco, nell’ambito del vasto cartellone estivo dedicato all’arte, alla cultura, e allo spettacolo denominato “Angri città d’arte”.

Un vasto repertorio.

Tante le canzoni, un repertorio vastissimo, oltre 25 brani tra i più conosciuti del maestro che ha lasciato segni indelebili nel modo di fare musica, avendo avuto la capacità, ai suoi tempi, di fondere i ritmi della tarantella con le melodie africane e americane e quindi aver creato, con i suoi brani, una forma di macchiette ballabili.

I componenti del gruppo “Carosonando”, musicisti professionisti, hanno deliziato il palato musicale di tutti. Massimo Abate, Gerardo Todisco, Peppe Fiscale, Gianluca Artistico e il maestro Gianluigi Sorrentino hanno fatto rivivere il grande mito, con una meticolosa ricostruzione di suoni, ritmi e canzoni, anche l’abbigliamento non è stato lasciato al caso. Apprezzamenti da parte del pubblico che ha gradito molto.

Continuano gli appuntamenti in cartellone.

Intanto gli appuntamenti della Pro Loco continuano. Domenica, 27 giugno, nella sala Sant’Alfonso Maria Fusco in piazza San Giovanni, il gruppo dei giovani dell’ACR di San Giovanni Battista, avvierà una giornata tutta dedicata al nostro Santo Patrono. Attraverso il coinvolgimento di tanti bambini si darà vita a una mostra dal titolo: “Disegna, colora o riproduci con materiali da riciclo San Giovanni Battista”. Verranno esposte opere in ceramica e non solo, realizzate in collaborazione con “Artisticamente bottega creativa”.

Il 30 sarà la volta dei: “Doria Brass”, un ensemble musicale aderenti alle iniziative dell’associazione musicale The Sound, diretta dal maestro Alberto Barba. Il primo luglio sarà in Villa Comunale Mimmo Foresta il famoso imitatore showman della Rai e delle reti Mediaset.

Rosa Doberdò.