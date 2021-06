COVID. La variante delta isolata a Scafati. Corsa al vaccino.

Variante Delta. Arriva anche nel salernitano la temuta variante del COVID-19. Gli ultimi 366 sequenziamenti eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico di Portici questa settimana è stato individuato un contagio della temuta mutazione indiana nella città di Scafati. Il caso rilevato nell’ago segue di pochi giorni quello di variante colombiana identificati a Piaggine Laurino come riporta il quotidiano “Il Mattino”. Diventa a questo punto fondamentale l’immunizzazione con le due dosi di vaccinazione. Pressante diventa l’invito a registrarsi alla piattaforma regionale per le prenotazioni del vaccino.



















Open day all’hub vaccinale di Corbara.

Intanto nell’agro oggi la carica per il vaccino all’hub vaccinale di Corbara si svolge l’ennesimo open day per gli operatori sanitari, infermieri, medici e paramedici dell’ASL Salerno. Saranno più di 600 gli operatori che dovranno sottoporsi alla prima dose del vaccino. Un numero importante che tiene conto anche della raccomandazione al personale sanitario di garantire sicurezza nei luoghi sanitari e a tutela dei pazienti e cittadini.















Le parole di Pentangelo

Il sindaco Pietro Pentangelo si dice soddisfatto del lavoro svolto dal personale in servizio presso l’hub della piccola cittadina dell’Agro. “È un bel lavoro di squadra e siamo felici di offrire il nostro contributo – dichiara Pentangelo – In tanti hanno riconosciuto apprezzamento per l’accoglienza e i servizi offerti. Un riconoscimento diffuso che riceviamo con soddisfazione e con l’obiettivo di fare sempre di più al servizio dei cittadini”.

