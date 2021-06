Nocera Inferiore. Monitoraggio dinamico del peso dei mezzi pesanti.

Monitoraggio dinamico del peso dei mezzi pesanti. È stato presentato nella sede del palazzo del governo di Salerno, il nuovo sistema sperimentale di monitoraggio dinamico del peso dei mezzi pesanti che andrà in esercizio dal prossimo 28 giugno sull’autostrada Napoli Salerno, nella tratta Nocera Inferiore – Cava dei Tirreni – Salerno in entrambe le direzioni. Il sistema è stato sviluppato da una società specializzata e segue le indicazioni ministeriali.















Primo caso mondiale.

Primo caso a livello mondiale in cui si applica un monitoraggio di controllo dinamico dei mezzi in transito in modo tale da determinare effettivamente il transito sulla rete autostradale. Particolare attenzione è stata posta sulla tratta Nocera – Salerno, e viceversa, dove è stato previsto un limite di massa di 7,5 t che è una conseguenza del deficit strutturale riscontrato nei nove viadotti compresi lungo l’asse autostradale. Il deficit strutturale, in base alle norme tecniche delle costruzioni 2018, venne sopperito con disposizione del limite di massa, successivamente nel 2020, il consiglio superiore dei Lavori Pubblici emanò le linee guida che oggi permettono di effettuare delle verifiche utilizzando anche i carichi da codice della strada, ovvero i carichi effettivi.













Monitoraggio in tempo reale.

La nuova piattaforma per il monitoraggio dinamico dei mezzi pesanti consentirà di monitorare in tempo reale il traffico dei mezzi eccedenti le 40 tonnellate. Determinante sarà il contributo delle forze di polizia operanti sul territorio che monitoreranno sul rispetto del nuovo limite di carico dei veicoli provvedendo a sanzionare quelli che trasgrediranno. La limitazione sarà attivata in carreggiata sud, tra lo svincolo di Nocera Sud e Salerno e sulla carreggiata nord tra gli svincoli di Salerno e Cava dei Tirreni.

ISIDE Press

Guarda anche VIDEO – Scafati. Fiume Sarno c’è ancora tanto da fare