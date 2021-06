Pompei. Nuova ordinanza di De Luca contro gli eccessi della movida

Una nuova ordinanza del Presidente De Luca raccomanda ai Comuni e alle Forze dell’Ordine di intensificare i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”. Resta fermo l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’esterno specialmente nei casi di assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo delle mascherine resta obbligatorio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle situazioni di affollamento all’aperto e nel trasporto pubblico. Nell’ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca per il contrasto del contagio da Covid-19 dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati e distributori automatici; è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche nelle piazze, le ville e i parchi comunali; ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; sono vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Determinante è la responsabilità dell’esercente riguardo la somministrazione di bevande alcoliche. “Certo è responsabilità dei gestori di bar e ristoranti vietare gli assembramenti e il consumo eccessivo di alcool vietandolo assolutamente ai minorenni”. È la considerazione di Pippo gestore di un bar ristorante nella centralissima via Sacra di Pompei dove il contrasto alla movida viene sempre più pressantemente richiesto dai residenti.