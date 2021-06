Sant’Egidio del Monte Albino, rispunta una via pubblica che era stata ricoperta di rovi ed erbacce. Con la manutenzione degli operai della Comunità Montana

Sant’Egidio del Monte Albino, recupero di una via pubblica.

Sant’Egidio del Monte Albino, rispunta una via pubblica che era stata ricoperta di rovi ed erbacce. Con la manutenzione degli operai della Comunità Montana, è stata liberata Via Benedetto Croce, una strada pubblica che era impraticabile da tempo per la folta vegetazione.

L’impegno di Massimo Giordano.

L’impegno del consigliere delegato alla Comunità Montana Massimo Giordano, ha consentito di disporre la pulizia e manutenzione, facendo riscoprire questa strada, nell’area pedemontana, nei pressi dello svincolo dell’autostrada e a pochi metri dal confine con Corbara.

