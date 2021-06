Angri. Lavori fermi al palo per i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale Via Salice e Via Crocifisso, c'è l'interrogazione dell'opposizione



















Angri. Via Salice lavori fermi, interrogazione dell’opposizione

Lavori fermi al palo per i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale Via Salice e Via Crocifisso. Per fare chiarezza sul mancato avvio del cantiere è stata prodotta l’ennesima interrogazione consiliare dei consiglieri comunali Caterina Barba, Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara.















C’è il finanziamento.

Nel corpo di testo dell’interrogazione viene messo in evidenza che il: “Comune di Angri è stato ammesso al finanziamento da parte della Regione Campania della somma di 1.000,000 euro per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale di via Salice e Via Crocifisso, opera correlata alla sostituzione dei P.L. al km 30+845 e al km 29+133 della linea ferroviaria, e lavori di ripavimentazione e segnaletica di Via Tora, Via Campia, Via San Sebastiano, Via Del Maio e Via Palmentello” e che a oggi: “visto che l’esperimento delle operazioni di gara si sono effettuate e concluse oltre un anno fa” non ci sono ancora riscontri oggettivi sulla cantierizzazione del tratto interessato per la messa in sicurezza. In mancanza di riscontri i consiglieri di opposizione hanno chiesto mediante lo strumento dell’interrogazione consiliare scritta di: “conoscere lo stato dell’arte sull’inizio e il completamento dei suddetti lavori”.

RePol