COVID. 23 i nuovi casi nel salernitano.

Sono 23 i nuovi casi di COVID in provincia di Salerno. Il totale dei positivi in Campania delle ultime 2 4ore è 127. 742 i tamponi effettuati in provincia. Nell’agro si registrano 4 casi a Nocera Inferiore, 3 a Nocera Superiore, 2 a Sarno, e 1 a Pagani e San Marzano sul Sarno.

La variante delta.

Attenzione per la variante Delta che è già stata tracciato nell’agro. Proprio A causa della variante Delta continuano salire i casi di contagio nel Regno Unito. 18.270 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, il record giornaliero dal 5 febbraio. L’alto numero dei vaccinati continua a mantenere il numero delle vittime contenuto, così come viene messo in evidenza dai media locali. Quasi l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose, oltre il 61% il richiamo. Diventa, dunque, fondamentale la vaccinazione preventiva.

