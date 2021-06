Il Corpo di Polizia Municipale di Siano, sarà dotato delle Bodycam, ovvero di speciali telecamere che registrano ogni tipo di intervento in teatro operativo a rischio e che sono una forma di garanzia tanto per gli operatori quanto per i cittadini. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale che, nel pomeriggio di oggi, si è riunito per discutere una serie di importanti punti all’ordine del giorno.

Tra questi il disciplinare per l’utilizzo dello strumento acquistato dal Comandante Salvatore Dionisio per i suoi agenti d’intesa con il Sindaco Giorgio Marchese che ha puntato molto sulla sicurezza urbana nel corso della legislatura assumendo prima gli Agenti di Polizia municipale e poi il Comandante. SIANO risulta il primo Comune in Campania ad essersi dotato di un regolamento per l’utilizzo delle body cam speciali telecamere già in uso alle forze di polizia. A breve gli agenti del comando di Piazza Municipio indosseranno sulle polo la microcamera della AXON società leader nel settore. Oltre al regolamento delle body cam il Consiglio comunale di Siano ha approvato il regolamento per l’utilizzo delle foto trappola, speciali video camere efficaci nel contrasto all’illecito sversamento dei rifiuti. Le stesse saranno posizionate nei punti nevralgici del paese per scovare gli inquinatori del territorio. Particolarmente efficaci di notte grazie agli infrarossi sono capaci di registrare ed effettuare foto ad ogni movimento rilevato