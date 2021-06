COVID-19. Focolaio ad Agerola. Variante Delta in agguato.

Su 36 tamponi dieci sono risultati positivi al COVID. Succede ad Agerola, comune montano dei Monti Lattari situato tra la penisola sorrentina e quella della Costa D’Amalfi. A Somma Vesuviana il sindaco Salvatore Di Sarno invita alla cautela: “Nell’area vesuviana c’è la variante indiana. Faccio appello al buon senso e soprattutto ai giovani: mettiamo le mascherine.”

Zona bianca, in Campania cautela e mascherina all’aperto.

In Italia da oggi tutta in zona bianca anti – COVID e senza mascherine all’aperto. L’obbligo permane in Campania e ovunque ci siano assembramenti. Il generale Figliuolo però si dice “assolutamente convinto” che a fine settembre potrebbe essere raggiunta l’immunità di gregge, con l’80% dei vaccinabili immunizzati. Ricciardi avverte che contro la variante Delta bisogna mantenere le cautele. Il tasso di positività nazionale è in leggero aumento allo 0,5%; altri 14 i decessi.

