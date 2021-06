Pompei. L’Insatallazione di Nello Petrucci a Venezia

Sabato scorso, l’artista pompeiano Nello Petrucci Artist ha donato alla collezione permanente dello Spazio Thetis, l’hub dell’Arte contemporanea all’Arsenale storico di Venezia, la sua nuova installazione open air, dal titolo “”.

All’inaugurazione dell’opera site specific, hanno preso parte esponenti del mondo dell’arte, della critica, della cultura e delle Istituzioni.

Tra loro il sindaco della città di Pompei, Carmine Lo Sapio.

Con la sua opera, l’artista interpreta la città come una metamorfosi, dove la forma è intoccabile, ma il contenuto si perde nel fascino dei canali, crepe scolpite nell’acciaio corten, simbolo di forza eterna, storia e bellezza, punti fondamentali della ricerca artistica e personale dell’artista che richiamano le caratteristiche e il fascino di una città che vive e resiste aldilà del tempo.

“”, come la città che rappresenta, cambia prospettiva ad ogni sguardo, curvando verso nuove prospettive e punti di vista sempre differenti, così come da sempre l’arte riesce a fare.