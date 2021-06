Scafati, tragedia sfiorata, camion incastrato nel sottopasso

Camion incastrato nel sottopasso a Scafati

È accaduto di nuovo questa mattina a Scafati. Un mezzo pesante ha violato il divieto di transito in via Sant’Antonio Abate finendo sotto il ponte autostradale. Il mezzo è rimasto incastrato ed in parte si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini della polizia municipale.

Si è lavorato per sganciare rimorchio e motrice. L’autista è stato multato. La zona finisce di nuovo sotto i riflettori, non è la prima volta che un episodio del genere si verifichi.

Intervenuto il Comitato “Cappella e Oltre” Sottopasso autostradale “Contrada Cappella”: “Anche oggi, come spesso succede, si è evitata la tragedia. Sono anni che ormai chiediamo, a chi di competenza, una soluzione definitiva ma fino ad oggi, nulla di fatto”