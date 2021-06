VIDEO – Corbara. S.P. Chiunzi. Pentangelo chiede più controlli

Corbara. Strada Provinciale Chiunzi. Pentangelo chiede più controlli.

Preoccupano i lavori di riqualificazione della SP 2, la strada provinciale del Chiunzi. A manifestare preoccupazione per il flusso di traffico veicolare diretto verso e dalla costiera amalfitana è il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo.



















Avamposto per la Costa D’Amalfi.

La sua cittadina è infatti avamposto della Strada Provinciale e solo qualche anno fa è stata anche al centro di un pericoloso smottamento, in seguito alle copiose piogge dell’autunno del 2019, che per molto tempo ne hanno limitato il traffico proprio nel tratto corbarese. Pentangelo chiede maggiori garanzie proprio alla provincia di Salerno affinché, in questa fase critica estiva tra grossi flussi veicolari e lavori stradali, si possa trovare un punto di convergenza che garantisca la sicurezza del tratto.

Il servizio è di Aldo Severino

