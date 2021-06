Pompei. Unità Grande Pompei Cipolletta lascia la direzione generale a Di Blasio

“Lascio l’incarico con un pò di commozione ma con la consapevolezza di aver dato il mio contributo alla rinascita di Pompei”. Oggi, martedì 29 giugno il generale di divisione dei carabinieri, Mauro Cipolletta, ha lasciato il suo saluto in una conferenza stampa, tenuta presso la sede di Casina Pacifico, che segna la fine del suo mandato. Nell’occasione Cipolletta ha presentato il suo successore alla direzione generale di progetto: il generale di brigata dei carabinieri Giovanni Di Blasio. Presenti il direttori dei Musei Massimo Osanna, il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel e per l’Autorità di gestione (Mic) Angelantonio Orlando.Cipolletta ha descritto l’iniziativa del GPP che lo ha visto protagonista insieme ai suoi colleghi che lo hanno preceduto nell’incarico in 10 anni di lavori pubblici di restauro e messa in sicurezza della Città Antica che ha previsto un intervento pubblico per la spesa di 105 milioni di euro in diversi piani di intervento. II Grande Progetto è stato gestito sotto un rigido protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Napoli. Attualmente è sostanzialmente concluso. Ha comportato un risparmio di spesa consentendo di bandire complessivamente 17 interventi di manutenzione programmata e di conoscenza, messi in gara per un importo di 157,5 milioni di euro realizzando economie di 7,7 milioni di euro. I fattori vincenti sono stati la disponibilità di risorse (intervento M fatto con le risorse risparmiate) altro fattore è stata la cosiddetta generazione Pompei fatta da quel personale di staff che ha operato a tutti i livelli, il terzo fattore è stato nella direzione che ha goduto di estesi Poteri. E’ stata una macchina che ha funzionato a tutti i livelli. La legge attribuisce al direttore generale di progetto anche la rappresentanza legale dell’Unità Grande Pompei che prevede interventi di 10 milioni di euro nei 9 comuni che circondano l’area di gestione Unesco Pompei –Ercolano – Torre Annunziata. Essi riguardano: 1) Riqualificazione di Casa casella nel comune di Trecase per la realizzazione dl Museo del Vino; 2) valorizzazione dell’antica spiaggia di Ercolano; 3) riorganizzazione della darsena di Torre Annunziata; 4) restyling di Palazzo Farnese a Castellammare di Stabia; 5) restauro della colombaia presso la Reggia di Quisisana; 6) Completamento della passeggiata archeologica a Torre Annunziata, 7) accessibilità e coperture per l’area archeologica di Villa 2 nel comune di Terzigno; 8) Valorizzazione di villa Sora a Torre del Greco con la creazione di un percorso di collegamento con il centro; 9) creazione di un sistema turistico integrato (SmartLand@Pompei) finalizzato a qualificare l’offerta turistica e migliorarne la fruibilità. Riguardo al progetto Hub il generale Cipolletta, intervistato a riguardo ha detto che andrà avanti ed i soggetti privati sacrificati con espropri saranno adeguatamente risarciti.