“Angri Città d’Arte”. E’ di scena la musica concertistica.

Continuano gli eventi del cartellone della stagione estiva della Pro Loco “Angri Città d’Arte”, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e le tante associazioni del territorio coinvolte.

A salire sul palco dei Giardini di Villa Doria sarà una formazione di 10 elementi, di cui 9 strumenti a fiato e percussioni, che darà vita a uno spettacolo diviso in tre tempi. “Doria Brass” è un gruppo aderente alle iniziative dell’Associazione musicale The Sound.

Si tratta di un ensemble musicale di professionisti che hanno già esperienza nonostante molti di loro di giovanissima età.

A dirigerli sarà il maestro Alberto Barba, formatore musicale e direttore d’orchestra che si esibirà anche nello “Slide Show”, un pezzo caratteristico per ensemble di fiati, con cui darà vita a uno scivolosissimo assolo. Questo stesso pezzo è stato da lui suonato a New York nel 2002 in occasione dell’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle.

Lo spettacolo sarà diviso in tre tempi.

Il primo tempo sarà dedicato alle musiche del grande compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone: verranno eseguiti vari temi tratti dalle colonne sonore dei film “Il buono, il brutto, il cattivo” e “C’era una volta il West”.

Il secondo tempo sarà dedicato alla musica anni 60 e 70 e ai suoi artisti come Domenico Modugno, Pino Donaggio, Patty Pravo, Toto Cutugno, Marino Marini, Gino Paoli.

Mentre nel terzo tempo sarà di scena la musica napoletana. L’ensemble eseguirà un medley dei tre brani napoletani più conosciuti nel mondo: “O sole mio”, “Comme facette mammeta” e “Torna a Surriento”.

Ci sono tutti gli ingredienti per godere di uno spettacolo musicale di alto livello dove bravissimi esecutori di strumenti a fiato, saranno protagonisti di un programma decisamente particolare e affascinante.