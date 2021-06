Fondazione Ebris, un contest di disegno.

La Fondazione Ebris continua a restare vicina alle famiglie di bambini e bambine autistici nella gestione emotiva di questo particolare momento. Per questo motivo ha immaginato una modalità in cui bambini e ragazzi potessero raccontare una piccola parte di sé creando uno spazio, anche se virtuale, di scambio e condivisione.

Primo contest di disegno “Raccontiamoci a colori”: tema

I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno dal tema “Disegna il tuo personaggio o giocattolo preferito”.

Chi può partecipare.

Il contest è aperto a tutti i bambini con disturbi dello spettro autistico fino a 13 anni, iscritti o meno ad Associazioni e Centri specializzati. Ogni bambino può partecipare con un solo disegno. La partecipazione è gratuita.

Dimensioni e caratteristiche.

Verranno ammessi disegni realizzati con qualunque tecnica (es. matite, pastelli a cera, tempere, acquerelli, carte, stoffe, materiali di recupero, etc.), anche i disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti). Il formato massimo consentito è A4. I disegni verranno distinti in base a tre fasce di età: under 5; 6-10 anni; 11-13 anni.

Termini e consegna.

Il presente contest è valido dal 4 Giugno al 4 Luglio 2021, termine ultimo per la consegna. I disegni dovranno essere inviati alla mail contest@gemma-project.eu