Scafati. Recupero debiti, polemica per le vie preferenziali.

In un comune come quello scafatese, sommerso dai debiti e con entrate a singhiozzo, quanti decreti ingiuntivi possono essere in giacenza? Quanti, in assenza di personale idoneo, vengono lavorati per magari essere avviati a trattativa tra le parti, ai fini della loro definizione? Pochi, fatto salvo per un decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, n.566/21, per il quale il sindaco ha provveduto a nominare un responsabile ad Acta limitatamente alla trattazione ed eventuale liquidazione del debito. Con decreto sindacale, Cristoforo Salvati ha nominato la dottoressa Anna Sorrentino, attualmente capo settore dell’area Servizi al Cittadino, responsabile ad acta anche del settore Affari Generali e Istituzionali, sprovvisto di responsabile. Una nomina circoscritta alla “transazione, impegno e liquidazione” di un solo decreto ingiuntivo. Un’operazione considerata “estemporanea” dal gruppo Insieme per Scafati.



















Le perplessità.

“Non ci convince la decisione del Sindaco di pescare dal mazzo questo debito dell’ente, assegnandogli di fatto una corsia preferenziale decidendo che venisse istruito da un funzionario di altro settore, rispetto a quello di riferimento, e magari evidentemente saltando anche la fila dei tanti creditori dell’ente che attendono da tempo” scrivono in una nota Michele Russo, Michele Grimaldi, Michelangelo Ambrunzo e Alfonso Carotenuto. Il decreto si riferisce ai canoni di locazione non versati ai proprietari dello stabile in via Terze, sede del Centro per l’Impiego. Una competenza in capo alla Provincia, ma i quasi 42 mila euro annui vengono pagati, almeno teoricamente, dai Comuni della circoscrizione: Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno,San Valentino Torio, Corbara, Angri. La quota in capo a Scafati è di poco più di 27mila euro, ma Palazzo Mayer negli anni ha anticipato l’intero canone, accumulando un credito con gli altri comuni per oltre 200 mila euro.















“Abbastanza incomprensibile, ci appare il fatto che per quanto di nostra conoscenza il Comune di Scafati continui a non esigere dagli altri Comuni debitori il credito derivante dai canoni non versati per quel fitto, che il Comune di Scafati adesso paga per intero. E che al tempo stesso continui a pagare un fitto per degli uffici che potrebbero tranquillamente essere ospitati da immobili di proprietà comunale, come quelli dove era allocata l’ex Geset (a al momento in vendita, ndr)”. Infine la stoccata: “Il Sindaco parla tanto e sempre di fondi che non ci sono, ci sembra che però non voglia occuparsi di tagliare sprechi e razionalizzare la spesa. Speriamo solo per incompetenza ed inettitudine”.

Adriano Falanga