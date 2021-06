Terzigno. Gori attiva la rete fognaria sul territorio comunale. Un’opera fondamentale per il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno.

Importanti novità per i cittadini di Terzigno. Con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto e risolvere definitivamente alcune rilevanti criticità ambientali e igienico-sanitarie, sono stati completati gli interventi di Gori per l’attivazione della rete fognaria nell’intero territorio comunale (ad esclusione della sola zona di “Boccia al Mauro”, in cui l’infrastruttura non è ancora stata trasferita in gestione a Gori). L’ opera consente il collettamento dei reflui urbani all’impianto di depurazione comprensoriale Sub 2, e rientra tra gli interventi che Gori sta realizzando anche al fine di contribuire, progressivamente, al superamento dell’emergenza ambientale che interessa il fiume Sarno e i suoi affluenti.

“La messa in esercizio della rete fognaria in quasi tutto il territorio comunale di Terzigno rappresenta un passo in avanti rilevante e strategico nell’ambito di un ampio programma per il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. In sinergia con la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e le Amministrazioni Comunali, stiamo lavorando per risolvere l’emergenza ambientale che affligge il nostro corso d’acqua e recuperare la balneabilità nell’intero Golfo di Napoli” sottolinea l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

“Risultato davvero straordinario raggiunto per il nostro territorio. Continua l’azione congiunta tra enti per il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. La risoluzione dell’emergenza ambientale continua ad essere un punto cardine per le nostre comunità. Siamo convinti che insieme riusciremo a raggiungere obiettivi che fino ad ora sembravano irrealizzabili” sottolinea il Sindaco del Comune di Terzigno, Francesco Ranieri.

Al fine di rendere completamente operative le infrastrutture realizzate, si invitano i cittadini titolari di un’utenza del Servizio Idrico Integrato a regolarizzare la propria posizione, ed espletare le procedure di allacciamento alla rete fognaria, entro il 31 luglio 2021. Tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria sono disponibili nella sezione “Informazioni commerciali” del sito www.goriacqua.com e sul sito www.comunediterzigno.gov.it.

Più in dettaglio, per le utenze domestiche, è necessario inoltrare a Gori la domanda di “Allacciamento alla pubblica fognatura”, disponibile sul sito www.goriacqua.com, in una delle seguenti modalità:

tramite e-mail all’indirizzo sportellotelefonico@goriacqua.com;

tramite pec all’indirizzo sportellotelefonico@cert.goriacqua.com;

a mezzo posta all’indirizzo Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA).

Per le utenze che già sono allacciate alla rete fognaria, l’attivazione degli scarichi e la relativa attestazione di allaccio da parte di Gori, sarà rilasciata a seguito della presentazione del modulo “Rilievo caratteristiche allaccio in fogna” disponibile nella sezione “Modulistica” sul sito www.goriacqua.com.

Infine, per le utenze non domestiche o industriali, prima dell’attivazione dello scarico sarà necessario regolarizzare la propria posizione in conformità del vigente “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” emanato dall’Ente Idrico Campano.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito www.enteidricocampano.it.