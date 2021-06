Angri. Furto alla Gioielleria De Virgilio. Alessandra: “supereremo anche questa”.

“Supereremo anche questa difficile situazione e domani saremo nuovamente aperti alla nostra fedele clientela”. Così Alessandra Maggi titolare della storica Gioielleria De Virgilio che ieri nelle prime ore del pomeriggio ha subito un importante furto all’interno dei locali. Un danno per decine di migliaia di euro ancora in via di quantificazione.

L’inventario delle mancanze

Oggi nel disordine lasciato dai malintenzionati non si registrano solo danni materiali ma anche morali, si sta facendo l’inventario delle mancanze, ma Alessandra Maggi reagisce con fermezza supportata anche dai tantissimi attestai di vicinanza che gli sono arrivati da colleghi, fornitori e gente comune.

Un riferimento storico.

La gioielleria De Viriglio è un punto di rifermento storico per Via Giudici e Lei è erede di un’antica passione ereditata dai compianti nonno Armando e papà Adriano. “Non ci ha fermato la pandemia non lo farà questo furto inaspettato, ringrazio tutti quelli che in queste ore mi sono vicini e confido nel lavoro degli investigatori” dice Maggi. Domani le serrande saranno nuovamente tirate su e tutti certamente faranno visita ad “Ale” dimostrando l’affetto di sempre.

Luciano Verdoliva

