Angri. Lettera aperta all’Assessore ai Servizi Sociali Maria D’Aniello

Lettera aperta all’Assessore ai Servizi Sociali Maria D’Aniello.

A scrivere all’assessore i consiglieri comunali Alberto Milo, Marco De Simone e Giuseppe Del Sorbo.

La lettera

Conoscendo la tua sensibilità, ci rivolgiamo a te, com’è giusto che sia, per dare una soluzione a un problema che sta diventando grosso e insostenibile per tante famiglie. Ci riferiamo al pagamento della sosta per i cittadini muniti di Tesserino per disabili: veniamo continuamente sollecitati da chi, nonostante debba affrontare quotidianamente i disagi dovuti alla disabilità propria e/o di un caro, devono anche farsi carico del pagamento della esosa tariffa. Tu sei rappresentante in Giunta del più numeroso e importante gruppo politico a sostegno di questa Amministrazione: fai tua questa battaglia di giustizia sociale.

“Imponete” al nuovo gestore privato dei parcheggi di esonerare completamente i diversamente abili dal ticket in tutte le strisce blu. Come dicevamo: è una battaglia di giustizia sociale! Ci rimettiamo a te, insieme a quanti si rivolgono a noi, perché possa farti garante di questo processo e del raggiungimento di tale importante obiettivo. E, in secondo luogo, fatti promotrice anche della tariffazione a quarti d’ora e di una maggiore flessibilità da parte degli addetti alla sosta: a noi e a tantissimi cittadini sembra assurdo che per comprare un pezzo di pane di 60 centesimi si debba spendere 1 euro di parcheggio per pochi minuti (il quarto d’ora di tolleranza sarebbe l’optimum). Siamo sicuri che alla fine si raggiungerà l’obiettivo: solo la forza e la sensibilità del tuo gruppo politico potrà riuscire nell’intento! Grazie fin da ora!

In calce la firma dei tre consiglieri comunali Milo, De Simone e Del Sorbo.

