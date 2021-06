Pagani. Acqua pubblica, passa la mozione dell’opposizione

‘Ringraziamo l’intero consiglio comunale che, all’unanimità, ha approvato la nostra mozione sulla ripubblicizzazione dell’acqua”. Così in una nota i consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce.

“Il consiglio comunale ha impegnato l’amministrazione a sviluppare nei confronti di Governo e regione un’azione tesa a riformare il sistema di gestione idrico, superando il modello attuale che prevede l’affidamento al soggetto giuridico privato. Inoltre ad attivarsi presso Gori per fare in modo che i costi attuali dell’acqua tengano conto del criterio di accessibilità per tutti.

L’acqua è un bene pubblico e va difeso”, concludono i consiglieri comunali Calce e Sessa.

Foto da Facebook