S.Marzano sul Sarno. Pacchetto sicurezza, fase due

San Marzano sul Sarno. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento su attestazione d’idoneità abitativa e sovraffollamento delle abitazioni.

Nel Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 29 giugno, sono stati deliberati i punti 9 e 10 all’ordine del giorno che riguardano i nuovi regolamenti circa gli standard qualitativi e quantitativi delle abitazioni: un piano che rientra nel pacchetto sicurezza dell’amministrazione cittadina volta alla tutela della comunità sanmarzanese. La grande soddisfazione per questo nuovo step la si evince dalle parole del Sindaco Carmela Zuottolo: “Finalmente vengono stabilite regole precise sul numero di inquilini, sulle norme tecniche e igienico – sanitarie e sui posti auto. Il regolamento vuole essere uno strumento utile per adottare standard qualitativi e quantitativi minimi di vivibilità: specie per quanto riguarda le situazioni di locazioni abitative, nel caso di violazione, si va a colpire i proprietari delle abitazioni”.

Le parole di Iaquinandi.

Alle parole del Sindaco, fanno eco le dichiarazione di Marco Iaquinandi, vicesindaco con delega alla Sicurezza e alla Polizia locale, che ha fortemente voluto tale regolamento: “Continua la nostra azione amministrativa per la difesa e tutela del territorio: con il Consiglio Comunale dello scorso 29 giugno, sono stati approvati i punti n. 9 e n. 10 dell’ordine del giorno che implementano il pacchetto sicurezza voluto fortemente da questa amministrazione Comunale. Questi provvedimenti – ha continuato il Vice Sindaco – che disciplinano sia l’attestazione di idoneità alloggiativa e sia il sovraffollamento dei locali ad uso abitativo sono un utile strumento di controllo qualitativo: ovviamente in caso di non rispetto dei parametri e degli standard presenti nei regolamenti partiranno delle sanzioni amministrative. La nostra amministrazione – ha concluso Marco Iaquinandi – con tenacia e con costanza sta portando avanti un lavoro incessante per la sicurezza della nostra comunità”.