Scafati. E’ forte polemica sulla ZTL estiva

Scafati. È forte polemica sulla ZTL estiva.

Una ZTL su Corso Nazionale dalle 18 alle 21 e una rassegna estiva con eventi a costo zero. E’ questa la ricetta che l’amministrazione comunale ha proposto ai commercianti per la stagione estiva, oramai inoltrata. Se da un lato si attende la manifestazione d’interesse per il cartellone di eventi, dall’altro la ztl, così come pensata dall’assessore al Commercio Arcangelo Sicignano, è stata bocciata dagli esercenti. “Apprezzo la buona volontà dell’assessore – spiega Pasquale D’Apice, titolare della gelateria Punto Freddo – ma una ZTL che inizi alle 18 e termini alle 21, è francamente ridicola”.



















L’isola pedonale.

L’isola pedonale è stata pensata in forma “smart” perché non gode della disponibilità dei Vigili Urbani, in agitazione contro l’amministrazione per il mancato rispetto degli accordi stipulati. I caschi bianchi hanno detto no al prolungamento dell’orario ordinario, che termina alle 21. “Scafati adesso non ha bisogno della chiusura, senza una programmazione alle spalle. Si rischia un flop, anche perché non tutte le attività commerciali ne possono beneficiare. Scafati non è città da passeggio”. Sulla stessa linea anche Sergio Delle Donne, titolare di due attività di abbigliamento sul corso Nazionale.















Le contestazioni.

“Vogliono fare la rassegna ma non hanno soldi. La pedonalizzazione improvvisata non serve, rischierà di danneggiarci ulteriormente, senza un pacchetto di iniziative, ma di sera, non di pomeriggio”. Ironico Domenico “Tormentone” D’Aniello, dell’Associazione Commercianti Scafati Cresce: “gli avventori devono venire con ombrelloni e sdraio, data l’ora? Abbiamo posto da tempo una serie di richieste all’amministrazione, tutte disattese. Se non ci sono soldi, occorre saper intercettare fondi extra comunali dedicati”. Teatro dello scontro l’ultima commissione Commercio in cui, per volontà della neo presidente Ida Brancaccio, c’è stato l’ennesimo confronto con i rappresentanti di categoria, l’assessore Sicignano e il comandante della Polizia Municipale Salvatore Dionisio. Questione sicurezza, raccolta rifiuti, problema allagamenti, cantieri stradali, assenza di eventi e programmazione, sono stati questi i punti contestati dai commercianti. La rassegna pensata dall’assessore Alessandro Arpaia prevede la partecipazione a costo zero, con le sole spese vive a carico del Comune. Si pensa di localizzare il tutto principalmente in Villa Comunale, senza però escludere iniziative in periferia.













La difesa.

“Ho inteso, fin dal mio insediamento, trattenere rapporti collaborativi e costruttivi con i commercianti, di concerto con l’assessore al ramo – spiega Ida Brancaccio – stiamo cercando di intercettare le proposte per supportare la categoria. Sono consapevole, come l’amministrazione intera, che si tratta di una goccia nell’oceano date le note difficoltà che stiamo vivendo, ribadisco tuttavia il mio impegno a mantenere alto il livello d’attenzione. Non serve lo scontro, ma il confronto. E’ chiaro che tutto rappresenta un punto di partenza”.

Adriano Falanga

