“Angri Città d’Arte”. Spettacolo assicurato con Mimmo Foresta.

“Il più grande spettacolo dopo il weekend”, il programma di Fiorello che ha fatto furore in tv su RaiUno, è sicuramente il varietà televisivo a cui Mimmo Foresta è più legato in quanto è stato lo show che di fatto lo ha lanciato nel modo dello spettacolo.

Chi è Mimmo Foresta?

È un ragazzo dotato di un particolare dono: è capace di imitare i maggiori cantanti italiani, ma non uomini. Mimmo Foresta imita alla perfezione interpreti femminili del panorama musicale italiano. Anna Oxa, Gianna Nannini, Mina, Orietta Berti, Loredana Bertè. Un discorso a parte è per Renato Zero, altro suo cavallo di battaglia.

Durante la sua esibizione con l’abbigliamento, le movenze, gli occhiali, le canzoni e la voce si dirà sicuramente: “Sembra proprio lui, ma come fa?”

Insomma uno spettacolo tutto da ridere e da godere.

La Pro Loco ha voluto dare spazio nel cartellone di eventi organizzato, oltre all’arte, alla musica, cultura, sport, anche al divertimento, per allietare le serate estive degli angresi e di tutti coloro che vorranno trascorrere dei momenti di spensieratezza, soprattutto dopo il lungo periodo di difficoltà legato alla pandemia.

L’appuntamento stasera alle 20:30 nei giardini di Villa Doria ad Angri. L’ingresso è libero e gratuito con posti a sedere nei limiti della normativa antiCovid.