Castellammare di Stabia. Esplosione al Commissariato di Polizia

Esplosione al Commissariato di polizia a Castellammare. La deflagrazione e un forte boato sono stati avvertiti intorno alle 15,30 di questo pomeriggio. Sono in corso di accertamento le cause che hanno generato l’esplosione all’interno della struttura di via Alcide de Gasperi. L’esplosione ha mandato in frantumi i vetri e sventrato molte stanze del presidio. Sul posto i vigili del fuoco.

Sul posto anche le ambulanze del 118, la polizia scientifica e il questore di Napoli. La zona è stata isolata dalle forze dell’ordine. Chi arriva da via Alcide de Gasperi viene deviato in via Napoli.