Nocera Inferiore. Criticità di personale e fuga di cicogne.

Carenza di personale sanitario ed emergenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Resta critica la situazione sulla carenza del personale nel nosocomio nocerino. È il pronto soccorso che registra le maggiori difficoltà. La direzione sanitaria sta studiando altre disposizioni di servizio.

Rimedi necessari per fare fronte alla situazione.

“La direzione strategica aziendale – dice il direttore sanitario del DEA Nocera – Pagani – Scafati, Maurizio D’Antonio al quotidiano la città – sta studiando assegnazioni diverse di personale, atteso che alcune attività sono ridotte. Il tempo necessario per vedere chi accetterà l’arruolamento conseguente all’avviso fatto dall’amministrazione”. Qualche medico dovrebbe arrivare a breve giro, per la settimana prossima la situazione dovrebbe essere meglio controllata.

Dimissioni del primario del Pronto Soccorso.

Intanto come riporta il sito “Salerno Sanità” si dimette il Primario del pronto soccorso. La dottoressa Giovanna Esposito ha scritto in una lunga e dettagliata lettera, indirizzata al direttore medico di presidio, Maurizio D’Ambrosio, le ragioni della sua scelta. Il pronto soccorso è momentaneamente senza guida.

Fuga di cicogne.

Problemi anche in ostetricia conseguente delle restrizioni per i protocolli COVID che limitano l’accesso ai padri dei neonati a cui è fatto divieto di assistere al parto. Le ostetriche dell’ospedale si sono affidate alla FIALS per chiedere ai vertici aziendali di studiare i nuovi percorsi. I criteri ancora stringenti starebbero pregiudicando sulla scelta delle future madri di partorire nell’ospedale nocerino, che preferirebbero andare in altre strutture, anche private, dove è possibile l’assistenza dei padri.

