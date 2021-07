Pagani. Carminello ad Arco, rifiuti davanti alla chiesa

La triste storia si ripete. Ancora una volta davanti alla chiesetta sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere. La denuncia arriva dalla Fondazione Carminello ad Arco.

“È possibile che l’ingresso della nostra chiesetta venga ostacolato da chi pensa che il marciapiede antistante sia una discarica e può lasciarci di tutto?

Ingombranti, ma non solo… ci ritroviamo anche i bidoni davanti al portone! – si legge in un post pubblicato dalla Fondazione su Facebook – Assurdo! Un oltraggio ad un luogo di culto ed al buon vivere civile!

Dopo aver affisso cartelli e installate fioriere davvero non sappiamo più cosa fare! Ci appelliamo a chi di competenza! Dateci una mano a punire i vandali! Noi intanto da lunedì attiveremo le nostre telecamere sui due ingressi del Carminello ad arco”.